В Госдепартаменте заверили, что НАТО не угрожает России

В Госдепартаменте США прокомментировали слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что объявление России "врагом" НАТО ведет к дестабилизации безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".
"НАТО - оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России", - сказал представитель Госдепартамента.
Патрушев ранее заявил, что страны альянса отказались вести с Москвой конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, а военная инфраструктура НАТО приближается к границам России, что ведет к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности.
Ранее президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, что позволит странам стать участниками североатлантического альянса. 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в альянс. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны прорабатывает ответы на случай размещения инфраструктуры НАТО у границ РФ.