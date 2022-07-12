В Госдепартаменте заверили, что НАТО не угрожает России

В Госдепартаменте США прокомментировали слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что объявление России "врагом" НАТО ведет к дестабилизации безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".

"НАТО - оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России", - сказал представитель Госдепартамента.

Патрушев ранее заявил, что страны альянса отказались вести с Москвой конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, а военная инфраструктура НАТО приближается к границам России, что ведет к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности.