Военный эксперт Майк Гленн в статье для The Washington Times рассказал о том, что американцам не удалось создать надежную систему поставок продукции военного назначения на Украину.
Майк Гленн рассказал о том, что США оказывают Украине военную помощь на постоянной основе. По его словам, с августа 2021 года Вашингтон направил Киеву 15 пакетов вооружений и разнообразной техники. По его словам, такая стратегия не привела к ожидаемым результатам.
Для подтверждения своего мнения, автор приводит высказывания сотрудника аналитического центра Defense Priorities подполковника в отставке Дэниела Дэвиса, который заявил о том, что американские военные поставки слишком незначительны для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, они могут только на некоторое время «замедлить продвижение России на Украину».
Кроме того, Дэвис подчеркнул, что Вашингтону не удалось наладить продуманную систему военного снабжения Киева. По его словам, в ней «нет устойчивости, нет регулярной доставки чего-либо. Военные припасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше».