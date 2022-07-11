В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
29 минут назад

Вашингтон раскритиковали за бесконтрольные поставки оружия Украине

Илья Родин

Военный эксперт Майк Гленн в статье для The Washington Times рассказал о том, что американцам не удалось создать надежную систему поставок продукции военного назначения на Украину.

Майк Гленн рассказал о том, что США оказывают Украине военную помощь на постоянной основе. По его словам, с августа 2021 года Вашингтон направил Киеву 15 пакетов вооружений и разнообразной техники. По его словам, такая стратегия не привела к ожидаемым результатам.

На Украине заявили об успехах западного оружия

Для подтверждения своего мнения, автор приводит высказывания сотрудника аналитического центра Defense Priorities подполковника в отставке Дэниела Дэвиса, который заявил о том, что американские военные поставки слишком незначительны для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, они могут только на некоторое время «замедлить продвижение России на Украину».

Кроме того, Дэвис подчеркнул, что Вашингтону не удалось наладить продуманную систему военного снабжения Киева. По его словам, в ней «нет устойчивости, нет регулярной доставки чего-либо. Военные припасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше».

Армия,Видео,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители