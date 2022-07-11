Вашингтон раскритиковали за бесконтрольные поставки оружия Украине

Военный эксперт Майк Гленн в статье для The Washington Times рассказал о том, что американцам не удалось создать надежную систему поставок продукции военного назначения на Украину.

Майк Гленн рассказал о том, что США оказывают Украине военную помощь на постоянной основе. По его словам, с августа 2021 года Вашингтон направил Киеву 15 пакетов вооружений и разнообразной техники. По его словам, такая стратегия не привела к ожидаемым результатам.

Для подтверждения своего мнения, автор приводит высказывания сотрудника аналитического центра Defense Priorities подполковника в отставке Дэниела Дэвиса, который заявил о том, что американские военные поставки слишком незначительны для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, они могут только на некоторое время «замедлить продвижение России на Украину».