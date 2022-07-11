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1 час назад

Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США

Газета.Ruиещё 4

Президент США Джо Байден заявил, что страна «переполнена оружием войны» и что он «полон решимости» запретить его, цитирует Reuters.

Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие
Фото: ReutersReuters

«Я не собираюсь останавливаться, пока мы не сделаем это», — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Штурмовым оружием считается ручное автоматическое огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.

Как говорится в заявлении Белого дома, Байден «добился исторического прогресса в сокращении насилия с применением огнестрельного оружия» и что его администрация «предприняла больше мер по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, чем любой другой президент».

Ранее Байден подписал закон об ужесточении контроля за торговлей оружием в США. До этого он призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе, в ходе которой погибли 18 детей и трое взрослых.

Армия,Джозеф Байден,
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