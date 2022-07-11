В США предложили разрешить Украине наносить удары по России

Старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро предложил разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по военным объектам в России. С соответствующей инициативой он выступил в Twitter.

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Американский чиновник считает, что Киеву должно быть позволено, в частности, атаковать цели на российской территории, в том числе в Крыму, и в Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. По мнению белорусского лидера, в ответ Москва может применить оружие более высокой разрушительной мощи.