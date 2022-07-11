В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

В США предложили разрешить Украине наносить удары по России

Lenta.ru

Старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро предложил разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по военным объектам в России. С соответствующей инициативой он выступил в Twitter.

В США предложили разрешить Украине наносить удары по России
Фото: ReutersReuters

Американский чиновник считает, что Киеву должно быть позволено, в частности, атаковать цели на российской территории, в том числе в Крыму, и в Белоруссии.

В США предупредили Украину о потере территорий

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. По мнению белорусского лидера, в ответ Москва может применить оружие более высокой разрушительной мощи.

2 июня депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что не исключает удары по территории России американскими ракетными системами залпового огня, поставляемыми США. Он также отметил, что «легитимными целями Украины» являются военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве.

Армия,В мире,Егор Чернев,Александр Лукашенко,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители