Киев назван число пропавших без вести военных ВСУ

Свыше семи тысяч украинских военных числятся пропавшими без вести. Об этом изданию «Страна» сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает ТАСС.
По его словам, в колл-центре организации находится «ориентировочно 7200 человек». Котенко отметил, что большинство из пропавших без вести — в плену.
Также он указал на то, что Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, пограничная служба и Служба безопасности страны являются разными институтами. И ВСУ при подаче своей статистики учитывают пропавших бойцов только из своего ведомства, а их две тысячи, добавил Котенко.
Ранее Киев обменял 17 украинских пленных на 15 российских военных. Пять из них оказались тяжело ранены.