В Херсоне нашли пригодную для флота России подлодку

Подводная лодка стоит на одном из судостроительных предприятий в городе Херсоне и после восстановления может быть использована российским флотом. Об этом заявил глава администрации области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

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«В Херсоне стоит даже подводная лодка, которая находится на территории судостроительного завода, ее надо бы восстановить, и она послужит еще [российскому] флоту», - пояснил он.

При этом, по его словам, пока работы по восстановлению начать нельзя, так как линия фронта находится слишком близко.

Также Владимир Сальдо обратил внимание на то, что у Херсона большой потенциал в качестве транзитного города, и выразил уверенность, что его можно будет реализовать уже в ближайшее время.