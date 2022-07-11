В Херсоне нашли пригодную для флота России подлодку

Подводная лодка стоит на одном из судостроительных предприятий в городе Херсоне и после восстановления может быть использована российским флотом. Об этом заявил глава администрации области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.
«В Херсоне стоит даже подводная лодка, которая находится на территории судостроительного завода, ее надо бы восстановить, и она послужит еще [российскому] флоту», - пояснил он.
При этом, по его словам, пока работы по восстановлению начать нельзя, так как линия фронта находится слишком близко.
Также Владимир Сальдо обратил внимание на то, что у Херсона большой потенциал в качестве транзитного города, и выразил уверенность, что его можно будет реализовать уже в ближайшее время.
Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были освобождены российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.