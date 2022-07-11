Путин сделал гвардейскими два воинских формирования

В документах, опубликованных на официальном портале правовой информации, уточняется, что почетное звание было присвоено двум воинским формированиям за проявленный героизм и отвагу «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Во вступившем в силу указе отмечалось, что почетное наименование 80-му танковому Краснознаменному полку присваивается «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые военные полка проявили во время боевых действий по защите Отечества.