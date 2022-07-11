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1 час назад

Путин сделал гвардейскими два воинских формирования в России

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир своими указами сделал гвардейскими 2-ю отдельную бригаду спецназначения и 17-ю бригаду армейской авиации, передает ТАСС.

Путин сделал гвардейскими два воинских формирования
Фото: ReutersReuters

В документах, опубликованных на официальном портале правовой информации, уточняется, что почетное звание было присвоено двум воинским формированиям за проявленный героизм и отвагу «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому полку наименования «гвардейский».

Во вступившем в силу указе отмечалось, что почетное наименование 80-му танковому Краснознаменному полку присваивается «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые военные полка проявили во время боевых действий по защите Отечества.

10 июня российский президент присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской.

Армия,Владимир Путин,
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