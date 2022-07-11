Силы ЛНР взяли в плен белорусских диверсантов

Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную (ДРГ) группу из состава белорусского националистического отряда "Волат". Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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"В районе Волчеяровки [поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР] наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из "Волата", которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами", - сказал Киселев.

По его словам, захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. "Эти же лица [захваченные националисты] участвовали в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь. <...> Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят [причастных], вычистят всех и они понесут заслуженное наказание", - сказал он.

По словам Киселева, отряд "Волат" также причастен к контрабанде оружия: поставки с Украины шли в Польшу и Белоруссию.

"Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год. <...> Эти же лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Беларусь, где готовился госпереворот", - добавил Киселев.

На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС о том, что в боях под Лисичанском военным удалось ликвидировать несколько белорусских наемников, включая командира националистического отряда "Волат" Ивана Марчука. По словам Марочко, от сдавшихся в плен белорусских наемников оборонное ведомство республики получило данные о ликвидации еще ряда их подельников.