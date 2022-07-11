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1 час назад

Минобороны РФ сообщило, что потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ составили более 70%

ТАСС

Потери 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действующей в районе Северска, за время боевых действий составляют более 70%. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших", - сказал он.

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