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1 час назад

В ЛНР заявили об отступлении украинских войск в сторону Славянска

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины отступили от курорта «Голубые озера» в сторону города Славянска. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

В ЛНР заявили об отступлении украинских войск в сторону Славянска
Фото: ReutersReuters

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что территория курорта была очищена от украинских военных. При этом, отступая, они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.

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Ранее стало известно, что союзные силы освободили село Богородичное и развивают наступление на Славянск.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в сторону Славянска и в пригород населенного пункта были отведены обученные части ВСУ.

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