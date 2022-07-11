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1 час назад

Силы России, ДНР и ЛНР взяли под контроль Владимировку и Триполье

Lenta.ruиещё 3

Союзные силы Донецкой, Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

Силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль Владимировку и Триполье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», — заявил он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее стало известно, что союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Как отметил Мирошник, по информации местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».

Армия,Иван Филипоненко,Владимир Путин,
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