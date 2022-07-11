Силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль Владимировку и Триполье

Союзные силы Донецкой, Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram -канале ведомства.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ранее стало известно, что союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Как отметил Мирошник, по информации местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».