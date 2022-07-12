В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
5 минут назад

В США модернизировали РСЗО M270

Lenta.ruиещё 3

Армия США получила первую модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270A2. Усовершенствованная система на гусеничном шасси получила унифицированную с РСЗО HIMARS систему управления огнем, пишет Defence24.

В США модернизировали реактивную систему залпового огня М270
Фото: ReutersReuters

M270A2 получила увеличенную кабину с дополнительным бронированием, которое обеспечивает защиту от взрывных устройств. Также модернизированная РСЗО оснащена улучшенной ходовой частью и системой управления огнем Common Fire Control System (CFCS). Двигатель VTA-903T уступил место новому силовому агрегату мощностью 600 лошадиных сил.

РСЗО сможет использовать неуправляемые снаряды M26 и M28, а также управляемые реактивные снаряды M30/M31. Пусковая установка M270A2 также сможет запускать тактические ракеты ATACMS.

Армия США заказала модернизацию 160 РСЗО M270 в 2017 финансовом году. Модернизированные РСЗО будут использовать до 2050 года. M270A2 и HIMARS останутся основными ракетными системами сухопутных войск США.

В июне в публикации Daily Shincho предположили, что HIMARS станет обузой для украинских военных. Дальность поставленных Киеву боеприпасов составляет 80 километров.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители