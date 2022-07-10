Риски столкновения НАТО и России в Черном море оценили

Столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневные многочасовые полеты разведывательной авиации альянса в воздушных пространствах Польши , Болгарии , Румынии и над акваторией Черного моря, рассказал в интервью «Газете.Ru» военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов.

«Даже заявления Великобритании об отправке в Черное море самолетов Р-8А Poseidon и RC-135W подразумевают патрулирование воздушного пространства только над южной частью его акватории, что само по себе не имеет никакого смысла. Так что реальных морских боев с ВМС альянса в Черном море не предвидится», — уверен Чекмасов.

Адмирал напомнил, с 1 марта Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей всех государств. При этом сама Турция не заинтересована в эскалации конфликта за счет присутствия в регионе военных кораблей «третьих сил», пусть даже и партнеров по НАТО. А ВМС Румынии и Болгарии «не пойдут на подвиг ради американской идеи».