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34 минуты назад

Адмирал Чекмасов рассказал о рисках столкновения НАТО и России в Черном море

Газета.Ru

Столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневные многочасовые полеты разведывательной авиации альянса в воздушных пространствах Польши, Болгарии, Румынии и над акваторией Черного моря, рассказал в интервью «Газете.Ru» военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов.

Риски столкновения НАТО и России в Черном море оценили
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

«Даже заявления Великобритании об отправке в Черное море самолетов Р-8А Poseidon и RC-135W подразумевают патрулирование воздушного пространства только над южной частью его акватории, что само по себе не имеет никакого смысла. Так что реальных морских боев с ВМС альянса в Черном море не предвидится», — уверен Чекмасов.

Адмирал напомнил, с 1 марта Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей всех государств. При этом сама Турция не заинтересована в эскалации конфликта за счет присутствия в регионе военных кораблей «третьих сил», пусть даже и партнеров по НАТО. А ВМС Румынии и Болгарии «не пойдут на подвиг ради американской идеи».

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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла о том, что поддержала бы установление регулярного ротационного присутствия сил НАТО в Черном море.

Армия,Виктория Нуланд,НАТО,
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