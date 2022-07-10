В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

WP: Семья пропавшего на Украине американского наемника обвинила Вашингтон в бездействии

Российская Газета

Семья и друзья пропавшего на Украине наемника по имени Грейди Курпаси, когда-то служившего в морской пехоте США, обвинили Вашингтон в бездействии. По их словам, в администрации Байдена "недостаточно оперативно" пытаются найти его. Об этом пишет журналист Washington Post Алекс Хортон.

Семья пропавшего на Украине американского наемника обвинила США в бездействии
Фото: iStockiStock

По утверждению автора, Грейди Курпаси, ветерана иракской воны, видели в последний раз среди боевиков ВСУ три месяца назад. С тех пор о нем нет ни слуху, ни духу. Его близкие опасаются, что он убит или взят в плен и уверены, что малейшая надежда найти его живым зависит от дипломатических усилий Вашингтона, "но пока усилий правительства недостаточно".

Автор публикации приводит слова анонимного источника о том, что "администрация внимательно следит за ситуацией и пытается собрать информацию для семьи". Аноним также сообщил, что ни в посольстве России в Вашингтоне, ни в минобороны Украины не знают ничего о пропавшем.

Министр обороны Украины признался в истощении армии

Далее журналист пишет, что в день исчезновения Курпаси вместе с британцем Эндрю Хиллом покинули свою позицию на наблюдательном пункте, чтобы выяснить, откуда по ним ведется огонь. Хилл попал в плен, а о Курпаси ничего не известно.

По уверению автора статьи, Госдепартамент США связался с женой пропавшего, Хисон Ким, вскоре после того, как ее муж был объявлен пропавшим без вести. Там якобы ответили ему, что Госдеп поддерживает контакты, касающиеся американских граждан, как с украинскими, так и с российскими властями.

Однако друзья Курпаси рассказали журналисту, что Байден не разговаривал с семьей и что правительство США вообще не делится информацией по таким делам.

Один из друзей пропавшего наемника Джордж Хит рассказал об ответе, который он получил на свой запрос в Госдепартамент. Там были такие слова: "Он сражался под другим флагом, так что продолжайте копать и делайте то, что вы делаете, чтобы помочь".

Армия,Госдеп США,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители