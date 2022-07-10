Семья пропавшего на Украине американского наемника обвинила США в бездействии

Семья и друзья пропавшего на Украине наемника по имени Грейди Курпаси, когда-то служившего в морской пехоте США, обвинили Вашингтон в бездействии. По их словам, в администрации Байдена "недостаточно оперативно" пытаются найти его. Об этом пишет журналист Washington Post Алекс Хортон.

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По утверждению автора, Грейди Курпаси, ветерана иракской воны, видели в последний раз среди боевиков ВСУ три месяца назад. С тех пор о нем нет ни слуху, ни духу. Его близкие опасаются, что он убит или взят в плен и уверены, что малейшая надежда найти его живым зависит от дипломатических усилий Вашингтона, "но пока усилий правительства недостаточно".

Автор публикации приводит слова анонимного источника о том, что "администрация внимательно следит за ситуацией и пытается собрать информацию для семьи". Аноним также сообщил, что ни в посольстве России в Вашингтоне, ни в минобороны Украины не знают ничего о пропавшем.

Далее журналист пишет, что в день исчезновения Курпаси вместе с британцем Эндрю Хиллом покинули свою позицию на наблюдательном пункте, чтобы выяснить, откуда по ним ведется огонь. Хилл попал в плен, а о Курпаси ничего не известно.

По уверению автора статьи, Госдепартамент США связался с женой пропавшего, Хисон Ким, вскоре после того, как ее муж был объявлен пропавшим без вести. Там якобы ответили ему, что Госдеп поддерживает контакты, касающиеся американских граждан, как с украинскими, так и с российскими властями.

Однако друзья Курпаси рассказали журналисту, что Байден не разговаривал с семьей и что правительство США вообще не делится информацией по таким делам.