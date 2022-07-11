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40 минут назад

Турция испытала ракету Gokdogan класса "воздух-воздух"

Газета.Ruиещё 1

Турция провела успешные испытания ракеты класса «воздух-воздух» Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, передает TRT World.

Турция испытала ракету Gokdogan класса «воздух-воздух»
Фото: IsmailDemirSSB/TwitterIsmailDemirSSB/Twitter

По данным издания, до конца года эта ракета будет поставлена турецкой армии вместе с еще одной новой ракетой - Bozdogan, которая использует для наведения инфракрасную головку.

Обе ракеты планирует поставить на вооружение турецких истребителей F-16 и перспективных самолетов.

Ранее сообщалось, что Турция создала для беспилотника Anka новую ракету Kuzgun. Ракета имеет твердотопливный двигатель и может нести боеголовку весом от 60 до 90 кг.

Сообщается, что новая ракета дополнит малогабаритные боеприпасы MAM-C и MAM-L, которые использует Anka. Также беспилотник сможет нести устройство Sonobuoy, предназначенное для сбора акустических данных в океане, и радар SAR для обнаружения морских мин.

Армия,Исмаил Демир,
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