Турция испытала ракету Gokdogan класса «воздух-воздух»

Россия разрабатывает баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Она станет новой «убийцей авианосцев». Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.
По их словам, «Змеевик» разрабатывается уже достаточно давно, и эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Один из собеседников агентства добавил, что по своим характеристикам «Змеевик» напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тысяч километров.
«Убийцами авианосцев» в разное время называли и называют, в частности, советскую сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету (ПКР) дальнего действия ПКР П-700 «Гранит», российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», береговой ракетный комплекс «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс».