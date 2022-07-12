Турция испытала ракету Gokdogan класса «воздух-воздух»

Россия разрабатывает баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Она станет новой «убийцей авианосцев». Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

По их словам, «Змеевик» разрабатывается уже достаточно давно, и эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Один из собеседников агентства добавил, что по своим характеристикам «Змеевик» напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тысяч километров.