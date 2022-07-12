Турция испытала ракету Gokdogan класса «воздух-воздух»

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4 часа назад

Источник: в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик»

BFM.RUиещё 9

Россия разрабатывает баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Она станет новой «убийцей авианосцев». Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

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Фото: IsmailDemirSSB/TwitterIsmailDemirSSB/Twitter

По их словам, «Змеевик» разрабатывается уже достаточно давно, и эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Один из собеседников агентства добавил, что по своим характеристикам «Змеевик» напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тысяч километров.

«Убийцами авианосцев» в разное время называли и называют, в частности, советскую сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету (ПКР) дальнего действия ПКР П-700 «Гранит», российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», береговой ракетный комплекс «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

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