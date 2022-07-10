«Мы хотим больше оружия». Украина сообщила об истощении армии

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил, что украинская армия несет большие потери и практически истощена. Он призвал западных союзников передать Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, танки и беспилотники с программным обеспечением для противодействия помехам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Запад о новых поставках бронетехники и оружия, так как Вооруженные силы страны "постепенно истощаются". При этом он добавил, что Украина "выдержала испытание".

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"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.



"Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", – добавил министр.

Кроме того, в Киеве ожидают новых поставок дальнобойных артиллерийских систем, ракетные системы Javelin и NLAW уже не являются приоритетными для ВСУ. По словам Резникова, недавние поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS "изменили правила игры", позволив Украине атаковать российские силы в городе Изюм на северо-востоке.

"Нам нужно больше оружия. Нам нужно срочно", - добавил он.

Напомним, на фоне опасений о том, что системы могут быть использованы украинскими войсками против территории РФ, что втянуло бы США в конфликт, Вашингтон решил сначала передать Украине только четыре системы HIMARS. Мобильные пусковые установки способны поражать цели на максимальном расстоянии от 60 до почти 500 км, в зависимости от типа используемого боеприпаса.

Министр отметил, что украинские силы в восточной части Донбасса уступают по уровню вооружения и численности российским силам, которые в последние недели значительно продвинулись вперед.

Киев ранее призвал союзников предоставить ракеты еще большей дальности, которые можно использовать с HIMARS, известные как армейская тактическая ракетная система или ATACMS, с дальностью действия до 300 км. Вашингтон пока не ответил на просьбу.

"Русские используют свои РСЗО, которые могут летать на 120 км", - сказал Резников.



"Поэтому нам нужно что-то мощнее: 150 [километров]", - заключил он.

Глава ведомства также призвал передать ВСУ больше боевых машин, включая танки, а также больше беспилотных летательных аппаратов, особенно в связи с тем, что Украина "усиливает свои военно-морские операции" в Черном море.

Беспилотники, в том числе отправленные США и другими партнерами, постоянно глушатся Россией и не имеют программного обеспечения для противодействия помехам, пожаловался Резников.

В украинском Минобороны выразили уверенность, что Россия взяла "оперативную паузу" в своем наступлении на Донбасс "для перегруппировки и пополнения запасов".

Численность армии

На этой неделе Минобороны Украины впервые озвучило данные о численности армии. В состав ВСУ входят: вооруженные силы Украины - до 700 тыс. человек, национальная полиция - до 100 тыс., нацгвардия - до 90 тыс., пограничники - до 60 тыс. человек.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что украинские военные набирают в бригаду в Харькове заключенных из-за потерь и дезертирства.

В самих ВСУ информацию о заключенных не комментировали, но сообщили о всплеске добровольцев среди женщин: после начала российской спецоперации были мобилизованы примерно 1 тыс. украинок.

Военная помощь

15 июня президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине в размере $1 млрд, а также $225 млн гуманитарной помощи, а в мае власти США одобрили военную и гуманитарную помощь Киеву на $40 млрд. Тогда же в пакет военной помощи вошли РСЗО HIMARS.

23 июня власти Украины сообщили о получении первых ракетных систем. 1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи на $820 млн. Известно, что в него вошли новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.