В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
31 минуту назад

Министр обороны Украины признался в истощении армии

Ura.Ruиещё 5

Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр обороны Украины признался в истощении армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам нужно обновить наши взводы, заменить их и делать перестановки, потому что у нас много потерь. Мы ждем больше брони, больше вооружения от наших партнеров. Нам нужно перестроиться на некоторых направлениях, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — рассказал Резников в интервью The Wall Street Journal.

Министр отметил, что хотя дальнобойные пусковые установки Himars и артиллерийские реактивные системы M142 помогли Украине, дела на фронте «идут мрачно». Он добавил, что Украине нужно еще больше вооружения от западных стран.

Марин Ле Пен указала на ошибку Киева

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик.

Армия,Алексей Резников,Марин Ле Пен,Владимир Путин,
74
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители