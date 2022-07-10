Министр обороны Украины признался в истощении армии

«Нам нужно обновить наши взводы, заменить их и делать перестановки, потому что у нас много потерь. Мы ждем больше брони, больше вооружения от наших партнеров. Нам нужно перестроиться на некоторых направлениях, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — рассказал Резников в интервью The Wall Street Journal.