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1 час назад

C американского авианосца сдуло истребитель F-18

News.ru

Истребитель F/A-18 Super Hornet сдуло с авианосца USS Harry S. Truman порывом шквалистого ветра, сообщили на сайте Командования ВМС США в Европе и Африке. Инцидент произошел в Средиземном море, в тот момент, когда судно пополняло запасы. Уточняется, что самолет, который упал за борт, удалось вытащить из воды. В данный момент истребитель уже готов к выполнению новых заданий.

Один моряк получил легкие ранения при выполнении операций во время неожиданной непогоды. Состояние моряка стабильное, ожидается полное выздоровление, — сказано в сообщении.

Ранее американское издание 19FortyFive заявило, что «режим зверя» американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II является «настоящим кошмаром» для России. Отмечается, что малозаметный истребитель можно легко превратить в самый обычный «грузовик с взрывчаткой». Речь идет о технических возможностях самолёта переносить на обвесах в четыре раза больше вооружений, чем в режиме малозаметности, используя внутренний оружейный отсек.

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Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что американский малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II ВС США способен применять тактические ядерные заряды B61-12 мощностью до 200 килотонн, что практически равно 10 атомным бомбам «Малыш», сброшенным на японскую Хиросиму 6 августа 1945 года.

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