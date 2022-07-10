МО РФ: Киев использует неподготовленных украинцев в боях

ВСУ отправляют на фронт неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Об этом рассказали в Минобороны России.

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«Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях», — сообщили в Минобороны России.

Также в ведомстве отметили, что российская армия уничтожила три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР, а также военных и технику в 16 районах Украины.