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1 час назад

Володин считает, что мир не находится на пороге "большой войны"

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает, что мир находится на пороге "большой войны".

Володин: мир не находится на пороге "большой войны"
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которого в воскресенье показала "Дума ТВ", отвечая на соответствующий вопрос.

"Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <...>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <...> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", - сказал Володин.

По словам спикера Думы, Западу не выгодно было разрешить "сегодняшнюю ситуацию мирными средствами".

"Борис Джонсон (экс-глава правительства Великобритании - прим. ТАСС) один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он - не сторонник мира", - отметил Володин, добавив, что такие западные политики "не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал".

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Армия,Политика,Павел Зарубин,Борис Джонсон,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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