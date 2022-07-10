Володин: мир не находится на пороге "большой войны"

"Нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для передачи " Москва . Кремль. Путин ", фрагменты которого в воскресенье показала " Дума ТВ ", отвечая на соответствующий вопрос.

"Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны <...>. Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <...> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", - сказал Володин.

" Борис Джонсон (экс-глава правительства Великобритании - прим. ТАСС) один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он - не сторонник мира", - отметил Володин, добавив, что такие западные политики "не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал".

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.