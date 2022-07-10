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51 минуту назад

В Донбассе появились мотоциклетные подразделения ВСУ на «Днепрах»

Слово и Дело

В Сети появились фотографии, на которых ВСУ используют мотоциклы «Днепр» с установленными на них ПТРК «Метис-М».

В составе украинской армии созданы мотоциклетные подразделения на мотоциклах «Днепр» МТ-11. Их основной задачей является борьба с российской бронетехникой. Как заявили в Киеве, мотоциклы являются дешевым и эффективным способом повысить мобильность противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, что во времена Великой Отечественной войны мотоциклы использовала как Германия — в составе разведывательных батальонов, так и РККА — в составе бронетанковых дивизий.

В последние годы мотоциклы опять набирают популярность в войсках. Российская армия отдает предпочтение квадроциклам и мотовездеходам. Также ведется разработка электромотоциклов для подразделений спецназа.

Армия,Видео,
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