В Сети появились фотографии, на которых ВСУ используют мотоциклы «Днепр» с установленными на них ПТРК «Метис-М».

В составе украинской армии созданы мотоциклетные подразделения на мотоциклах «Днепр» МТ-11. Их основной задачей является борьба с российской бронетехникой. Как заявили в Киеве, мотоциклы являются дешевым и эффективным способом повысить мобильность противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, что во времена Великой Отечественной войны мотоциклы использовала как Германия — в составе разведывательных батальонов, так и РККА — в составе бронетанковых дивизий.