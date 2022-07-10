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1 час назад

Российская авиация сбила два украинских Су-25 и МиГ-29

RT на русском

ВКС России сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29, заявили в российском оборонном ведомстве.

Российская авиация сбила два украинских Су-25 и МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Ещё один МиГ-29 был сбит в районе населённого пункта Краснополье Донецкой Народной Республики.

Также российские средства ПВО перехватили три украинских БПЛА, ракеты «Точка-У», 20 снарядов РСЗО «Ураган» и пять снарядов РСЗО «Смерч».

Украинские войска ранее выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов натовского калибра.

Ещё один обстрел по этому же району зафиксировали в 08:10.

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