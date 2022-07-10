В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
23 минуты назад

Минобороны доложило об уничтожении ангаров с гаубицами М777 в Константиновке

Lenta.ru

Российские авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом доложил журналистам в воскресенье, 10 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны доложило об уничтожении обстреливающих Донецк гаубиц
Фото: U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsU.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs

Представитель ведомства отметил, что за сутки также удалось уничтожить 17 пунктов управления противника и четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

Кроме того, российские военные поразили подразделения артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 143-х районах, уточнил Конашенков.

В Минобороны добавили, что за прошлые сутки были уничтожены взвод РСЗО «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении взвода гаубиц М-777 США на острове Кубанский.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители