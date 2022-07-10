ВСУ получили партию минометных мин из Тайваня

Несмотря на то, что Тайвань официально не объявлял о поставках оружия и боеприпасов на Украину, ВСУ получили партию минометных мин, сделанных в этой стране. Об этом сообщает портал »Военное обозрение» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным портала, тайваньские мины калибра 60-мм входили в комплект полученного Украиной вооружения, в котором так же были минометы М-57 югославского производства.

Издание отмечает, что мины из Тайваня могли попасть на Украину вместе с боеприпасами из США.

Ранее сообщалось, что страны Европы и США не могут договориться о единой стратегии поставок оружия Киеву. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки «с той же интенсивностью, что у США» для Берлина невозможны, а президент Чехии Милош Земан, напротив, утверждает, что поставки «надо наращивать».