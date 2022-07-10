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42 минуты назад

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ вертолетами Ка-52 с дистанции 5 км

ТАССиещё 1

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и техники ВСУ с дистанции более 5 километров. По данным военного ведомства, в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженному пункту управления ВСУ.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", - заявили в воскресенье в ведомстве.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений.

Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет разработки конструкторского бюро "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России"), производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина.

Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.

Армия,Видео,Минобороны России,Камов,АО "Вертолеты России",
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