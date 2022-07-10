На Украине заявили о бесполезности «Железного купола» против российских ракет

«Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, он общался с производителями этих систем. Он подчеркнул, что этот тип ПВО способен защитить только от «медленных ракет на низких высотах с легким поражением», которые были сделаны, «по существу, в гаражах».