Генерала отстранили от работы за комментарий под постом жены Байдена

В США отстранили от работы отставного генерала Гэри Волески, оставившего саркастической комментарий под постом первой леди США Джилл Байден в Twitter, передает Axios.
По данным издания, Джилл Байден раскритиковала решение верховного суда США, который лишил женщин конституционных гарантий права на аборт. В ответ на это Волески написал под постом: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».
Генерал отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения начатого разбирательства.
Волески в отставке сотрудничает с армией США в качестве «старшего ментора». Он консультирует по контракту с оплатой 92 доллара в час, отмечает издание.
Ранее американский сенатор Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли после его тайных переговоров с китайскими коллегами. По его мнению, действия Милли подорвали авторитет бывшего президента страны Дональда Трампа.
До этого сообщалось, что Милли втайне звонил китайским военным для предотвращения войны.