Генерала отстранили от работы за комментарий под постом жены Байдена

В США отстранили от работы отставного генерала Гэри Волески, оставившего саркастической комментарий под постом первой леди США Джилл Байден в Twitter, передает Axios.

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По данным издания, Джилл Байден раскритиковала решение верховного суда США, который лишил женщин конституционных гарантий права на аборт. В ответ на это Волески написал под постом: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».

Генерал отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения начатого разбирательства.

Волески в отставке сотрудничает с армией США в качестве «старшего ментора». Он консультирует по контракту с оплатой 92 доллара в час, отмечает издание.