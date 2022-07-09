В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
50 минут назад

В США отстранили от работы генерала за комментарий под постом Джилл Байден

Газета.Ruиещё 2

В США отстранили от работы отставного генерала Гэри Волески, оставившего саркастической комментарий под постом первой леди США Джилл Байден в Twitter, передает Axios.

Генерала отстранили от работы за комментарий под постом жены Байдена
Фото: wikimediawikimedia

По данным издания, Джилл Байден раскритиковала решение верховного суда США, который лишил женщин конституционных гарантий права на аборт. В ответ на это Волески написал под постом: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».

Генерал отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения начатого разбирательства.

Волески в отставке сотрудничает с армией США в качестве «старшего ментора». Он консультирует по контракту с оплатой 92 доллара в час, отмечает издание.

Ранее американский сенатор Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли после его тайных переговоров с китайскими коллегами. По его мнению, действия Милли подорвали авторитет бывшего президента страны Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что Милли втайне звонил китайским военным для предотвращения войны.

Армия,В мире,Джилл Байден,Марко Рубио,Марк Милли,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители