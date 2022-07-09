Российский спецназ уничтожил несколько польских наемников

Российские спецназовцы уничтожили не менее трех польских наемников и еще нескольких ранили около села Долгенькое в Харьковской области, сообщил ТАСС офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

"Южнее населенного пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на опорном пункте располагалось сводное подразделение из польских наемников и украинских военных. По предварительной информации, поляков было от 30 до 50 человек. По словам собеседника агентства, раненых польских наемников сразу эвакуировали с опорного пункта, чтобы скрыть их численность и вооружение. Украинские военные не были эвакуированы.