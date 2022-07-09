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3 часа назад

Российский спецназ уничтожил несколько польских наемников в Харьковской области

ТАСС

Российские спецназовцы уничтожили не менее трех польских наемников и еще нескольких ранили около села Долгенькое в Харьковской области, сообщил ТАСС офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

Российский спецназ уничтожил несколько польских наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Южнее населенного пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на опорном пункте располагалось сводное подразделение из польских наемников и украинских военных. По предварительной информации, поляков было от 30 до 50 человек. По словам собеседника агентства, раненых польских наемников сразу эвакуировали с опорного пункта, чтобы скрыть их численность и вооружение. Украинские военные не были эвакуированы.

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