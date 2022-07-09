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1 час назад

В США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России

Lenta.ru

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 позволит Военно-морскому флоту (ВМФ) России «доминировать в Арктике». Об этом рассказывается в статье американского издания The Drive.

В США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что самая длинная субмарина в мире, которая станет носителем стратегических беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон», представляет собой «подводную ударную и разведывательную платформу, которая может выполнять широкий спектр задач».

Издание утверждает, что благодаря К-329 «Белгород» ВМФ России получит возможность находить объекты на морском дне и совершать с ними манипуляции, в частности, перерезать подводные кабели или устанавливать на них средства сбора данных.

«Несмотря на то что на это уходили десятилетия, ВМФ России наконец-то ввел в строй одно из своих самых универсальных и пугающих вооружений», — сказано в заключение.

В июне «Севмаш» передал ВМФ России подводную лодку К-329 «Белгород». Таким образом российский флот получил первый штатный носитель ядерных торпед, считающихся «оружием Судного дня».

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В июле 2021 года журнал The National Interest заявил, что подлодка К-329 «Белгород» является самой совершенной субмариной ВМФ России.

В апреле 2019 года подлодку спустили на воду в «Севмаше» (Северодвинск).

Армия,Севмаш,
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