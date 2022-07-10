C авианосца USS Harry S. Truman сдуло истребитель F-18

Шквалистый ветер сдул с борта авианосца USS Harry S. Truman истребитель F/A-18 Super Hornet, входящий в авиакрыло корабля. Об этом сообщает официальный сайт Командования ВМС США в Европе и Африке.

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 8 июля в Средиземном море, когда авианосец пополнял запасы в море.

«Один моряк получил легкие ранения при выполнении операций во время неожиданной непогоды. Состояние моряка стабильное, ожидается полное выздоровление», — говорится в сообщении.

Командование отмечает, что упавший за борт самолет был поднят и сейчас «полностью готов к выполнению миссии».

Ранее американское аналитическое издание «1945» сообщило, что Иран способен вывести из строя и потопить американские авианосцы. По словам аналитика Центра политики безопасности и бывшей научной сотрудницы израильского университета имени Райхмана Майи Карлин, возросшие возможности Ирана представляют большую угрозу для его противников, включая США.