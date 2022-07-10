C авианосца USS Harry S. Truman сдуло истребитель F-18

Шквалистый ветер сдул с борта авианосца USS Harry S. Truman истребитель F/A-18 Super Hornet, входящий в авиакрыло корабля. Об этом сообщает официальный сайт Командования ВМС США в Европе и Африке.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел 8 июля в Средиземном море, когда авианосец пополнял запасы в море.
«Один моряк получил легкие ранения при выполнении операций во время неожиданной непогоды. Состояние моряка стабильное, ожидается полное выздоровление», — говорится в сообщении.
Командование отмечает, что упавший за борт самолет был поднят и сейчас «полностью готов к выполнению миссии».
Ранее американское аналитическое издание «1945» сообщило, что Иран способен вывести из строя и потопить американские авианосцы. По словам аналитика Центра политики безопасности и бывшей научной сотрудницы израильского университета имени Райхмана Майи Карлин, возросшие возможности Ирана представляют большую угрозу для его противников, включая США.
Аналитик отметила, что подводные лодки класса Kilo ВМС Ирана оснащены торпедами, которые могут серьезно повредить конструкцию авианосца. Кроме того, Иран смог разработать баллистические ракеты большей дальности, которые в конечном итоге будут способны поражать объекты США.