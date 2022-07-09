«В армии контрактники не все едут на Украину воевать — кого-то распределят на ремонт техники, охрану объекта и так далее. ЧВК, как правило, отправляют в самые жаркие места», — пояснил в разговоре с РБК глава компании «РСБ-Групп» ОлегОлег Криницын. Он заметил при этом, что потери ЧВК не учитываются в общей статистике. «И если есть сложные направления, где погибнет много людей, могут отправлять на такие задачи ЧВК», — пояснил собеседник издания.