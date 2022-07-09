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1 час назад

Появились данные об отборе и подготовке бойцов ЧВК Вагнера для боев на Украине

Lenta.ru

Желающие отправиться на Украину для участия в боевых действиях в составе ЧВК Вагнера должны заполнить форму для обратной связи, пройти проверку и обучение. Подробности отбора добровольцев появились у РБК.

Сотрудник крымского представительства ЧВК Вагнера рассказал об особенностях отбора в отряд. По его словам, в первую очередь кандидат должен пройти фильтр, состоящий из проверки всех документов и медицинской комиссии. Затем он получает жетон сотрудника ЧВК и становится одним из ее работников.

«Инструктор вас еще посмотрит, позадает [профильные] вопросы, а дальше с вами идет подготовка по данному направлению, которое вы обозначили», — заявил представитель ЧВК.

Дальнейшее обучение длится неделю, за которую сотрудники ближе знакомятся с боевыми товарищами, их занятия состоят из теории и практики. После окончания обучения добровольцев отправляют на Украину для участия в спецоперации.

«В армии контрактники не все едут на Украину воевать — кого-то распределят на ремонт техники, охрану объекта и так далее. ЧВК, как правило, отправляют в самые жаркие места», — пояснил в разговоре с РБК глава компании «РСБ-Групп» ОлегОлег Криницын. Он заметил при этом, что потери ЧВК не учитываются в общей статистике. «И если есть сложные направления, где погибнет много людей, могут отправлять на такие задачи ЧВК», — пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно о подготовке в Приморском крае отряда добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Украине.

Армия,Видео,Олег Криницын,
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