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9 минут назад

В украинские войска в Харькове стали набирать заключенных

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города, сообщили в Минобороны России.

Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

По данным Минобороны, в ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины.

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Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным российского военного ведомства, уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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