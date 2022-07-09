Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города, сообщили в Минобороны России.

Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

По данным Минобороны, в ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным российского военного ведомства, уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.