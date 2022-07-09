Стало известно о запуске 15 ракет ПВО в небо над Херсоном

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) запустили над Херсоном минимум 15 ракет. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, в небе над городом видны следы работы систем, а также слышны звуки взрывов.

При этом официального подтверждения указанных сведений на данный момент нет.