Специальная военная операция Российской Федерации проводится на территории всей Украины. При этом ввод каких-либо организованных зарубежных войск означает, что Польша вступает в открытый конфликт с Россией. Об этом объявил заинтересованной общественности Матеуш Пискорский (Политический аналитик и обозреватель польского еженедельника Mysl Polska) в интервью изданию Украина.ру.

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Как известно, Сергей Нарышкин (Директор Службы внешней разведки Российской Федерации) раньше заявлял широкой аудитории о своей гипотезе о том, что Республика Польша собирается установить военно-политический контроль над собственными бывшими историческими владениями на Украине. По его версии, в текущее время Варшава и Вашингтон обсуждают варианты ввода в Западную Украину миротворческих войск из некоторых государств Североатлантического союза.

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Но если это действительно будет проведено, то, по мнению Матеуша Пискорского это только усилит конфронтацию. Дело в том, что ввод каких-либо организованных заграничных войск, означает, что их страны вступают в открытый конфликт с Российской Федерацией. Об этом Москва много раз сообщала заинтересованной общественности.

Матеуш Пискорский попытался просчитать, какие были бы итоги такого конфликта при вводе сил Варшавы. При этом он посчитал, что никто не будет особенно защищать польских жителей, включая их партнёров по Североатлантическому альянсу. Дело в том, что они бы восприняли этот ввод только как инициативу одной этой страны, а не оборонного альянса НАТО.

По словам данного политического эксперта, Польша могла бы оказаться в состоянии реальной войны с Российской Федерацией на территории Украины в итоге подобных собственных военных шагов.

Но, если в Соединённых Штатах Америки или Туманном Альбионе, решат втянуть Польшу в войну, то это произойдёт в любом случае.

По мнению данного аналитика, экспертная и политическая среда уже давно рассматривает Беларусь как часть военного и стратегического пространства Российской Федерации.