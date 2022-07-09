Россия задействовала в спецоперации инновационное оружие

Россия применила новейшее ружье радиоэлектронной борьбы против дронов в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник ТАСС в силовых структурах.
«В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что такое инновационное ружье способствует эффективному противодействию малогабаритным украинским коптерам, являющимся серьезной угрозой для российских военных и бойцов республик Донбасса.
Ранее в Госдуме РФ заявили о превосходстве российского оружия над тем, что Запад поставляет Украине. В ходе спецоперации Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Также РФ впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая удивила Запад. Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.