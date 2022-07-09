Россия задействовала в спецоперации инновационное оружие

«В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что такое инновационное ружье способствует эффективному противодействию малогабаритным украинским коптерам, являющимся серьезной угрозой для российских военных и бойцов республик Донбасса.