В ЛНР сообщили об активном наступлении на Артемовск

Союзные силы ведут активное наступление на город Артемовск в ДНР. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Собеседник агентства прояснил, что поселок Клиновое примерно в шести километрах от города «уже под полным нашим контролем». Также, по его словам, идет активное наступление у села Веселая Долина в пяти километрах от Артемовска

8 июля глава Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, украинская армия несет потери. В направлении Северска, Соледара и Артемовска, по его словам, наращиваются силы и средства, артиллерийские дуэли заканчиваются в пользу союзных сил.