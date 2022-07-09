В ДНР рассказали о новых жертвах ВСУ

В ДНР за прошедшие сутки погибли трое мирных жителей, еще 14 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Это произошло в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным представительства, две женщины погибли в Кировском районе Донецка. Также два человека были ранены.