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1 час назад

В ДНР сообщили о гибели трех человек за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ

Елена Прошина

В ДНР за прошедшие сутки погибли трое мирных жителей, еще 14 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В ДНР рассказали о новых жертвах ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это произошло в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным представительства, две женщины погибли в Кировском районе Донецка. Также два человека были ранены.

Молодой мужчина погиб в пригороде Горловки — поселке Пантелеймоновка. Среди пострадавших в Горловке, как сообщает представительство, трое детей.

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