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25 минут назад

Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar

ТАСС

Беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar передан из Литвы на Украину. Об этом в пятницу сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar "Ванагас"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приветствуем легендарный Bayraktar "Ванагас" ("Ястреб") на Украине", - написал он в своем Twitter.

Ермак выразил благодарность народу Литвы и турецкой компании Baykar Makina - производителю беспилотников.

Имя "Ястреб" беспилотнику дали в Литве, куда он был доставлен 4 июля.

Литва хотела приобрести в Турции за деньги, которые собрали жители страны (около €6 млн), боевой беспилотник для передачи Украине. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы €4,4 млн из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты класса "воздух - земля".

Армия,В мире,Андрей Ермак,
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