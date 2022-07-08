Украина получила от Литвы боевой беспилотник Bayraktar "Ванагас"

Литва хотела приобрести в Турции за деньги, которые собрали жители страны (около €6 млн), боевой беспилотник для передачи Украине. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы €4,4 млн из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты класса "воздух - земля".