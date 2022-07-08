Минобороны РФ сообщило о наркозависимости украинской разведки

«По имеющейся достоверной информации многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют „богатое“ криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под „крышей“ ВСУ легально „спрятались“ отъявленные рецидивисты», — говорится в заявлении оборонного ведомства.