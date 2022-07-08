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14 минут назад

Минобороны РФ сообщило о наркозависимости украинской разведки

Ura.Ruиещё 2

Руководство украинской разведки болеет наркоманией, а также имеет преступное прошлое. Об этом заявляет Министерство обороны России.

Минобороны РФ сообщило о наркозависимости украинской разведки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По имеющейся достоверной информации многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют „богатое“ криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под „крышей“ ВСУ легально „спрятались“ отъявленные рецидивисты», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее нарколог Василий Шуров заметил в мимике президента Украины Владимира Зеленского маркеры, указывающие на употребление наркотиков. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что украинский лидер давно употребляет наркотики. Также и глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленский постоянно говорит противоположные вещи, что подтверждает его пребывание в алкогольном или наркотическом опьянении.

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Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

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