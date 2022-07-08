В подконтрольных России районах Харьковской области ввели военное положение

В занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение. Как отметили в военно-гражданской администрации региона, в настоящее время российские силы контролируют около 20% территории области, при этом обстановка в подконтрольных районах остается напряженной. В условиях военного положения увеличится временной интервал комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 20:00 и продолжаться до 6:00.

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На находящихся под контролем российских сил территориях Харьковской области ввели военное положение. Указ об этом подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

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«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение», — сообщила пресс-служба ВГА.

Новый режим предполагает увеличение длительности комендантского часа. Так, передвижение граждан по территории запрещается с 20:00 до 6:00 мск. Ранее на этой территории действие комендантского часа сокращалось. Например, с 30 мая он действовал с 22:00 до 6:00, до этого начинался в 21:00.

Во время комендантского часа гражданам запрещено находиться в общественных местах, а также передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

Ганчев 6 июля рассказал, что российские силы контролируют примерно 20% территории Харьковской области Украины и два крупных города на ней: Изюм и Балаклею. Харьков контролируется Украиной.

Под контролем ВС РФ находятся четыре района: Волчанский, Изюмский, Купянский и Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).

По словам Ганчева, обстановка в этих районах остается напряженной, а несколько населенных пунктов обстреливают украинские войска. Сохраняется опасность проникновения диверсионных групп, указал он.

Ганчев ранее заявил, что власти и жители стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России.

«Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаем, видят, как заходит сюда рубль, очень плотно, занимая основную нишу экономики, и люди уже начинают перестраиваться», — рассказал он.

По его словам, в регионе формируется бивалютная система, при которой курс рубля к гривне составляет 1:1,5. В дальнейшем российская валюта полностью вытеснит гривну, считает Ганчев. Он добавил, что со стороны Украины валюта не поступает. Жители региона, которые получают деньги на карточки в гривнах, не могут их обналичить.

Попытка контрнаступления в Запорожье

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области, но им это не удалось.

«Только они начали накапливаться — живая сила, техника — туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — сказал он.

Безсонов сообщил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, в которых противник несет потери. По его словам, в направлении Северска, Соледара и Артемовска продолжается наращивание сил и средств, там идут артиллерийские бои, которые заканчиваются в пользу союзных сил.

Численность украинской армии

Около 700 тыс. человек мобилизованы в Вооруженные силы Украины, рассказал министр обороны страны Алексей Резников. При этом более 1 млн человек обеспечивают оборону и безопасность государства.

«Сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — сказал Резников.

Численность Национальной полиции, по его словам, составляет до 100 тыс. человек, Национальной гвардии — до 90 тыс. Еще до 60 тыс. человек — это пограничники.