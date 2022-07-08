Китай анонсировал испытания нового самолета

В ближайшее время Китай планирует провести летные испытания новейшего типа самолетов, который имеет решающее стратегическое и историческое значение. Об этом сообщает журнал Global Times со ссылкой на выступление партийного руководителя китайского летно-испытательного центра при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) Ге Хэпина.

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При этом пресс-релиз не раскрывает никаких деталей о предполагаемой новинке. Неизвестны ни тип самолета, ни его характеристики.

Не исключено, что речь идет о перспективном бомбардировщике-невидимке H-20. Об этой машине не известно практически ничего, кроме того, что ведется ее разработка. Предположительно новый бомбардировщик будет выполнен по концепции «летающее крыло», аналогично американскому B-2 Spirit и заменит устаревшие H-6, стоящие на вооружении НОАК.

На мысли о H-20 наталкивает ремарка о «стратегическом и историческом значении» машины. Кроме того, в январе 2021 года облик будущего бомбардировщика мелькнул в вербовочном ролике военно-воздушных сил КНР. Однако в комментарии для Global Times специалист по китайской авиационной промышленности, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что такая точка зрения может оказаться ошибочной.