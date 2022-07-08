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48 минут назад

Китай анонсировал испытания нового самолета «стратегического и исторического значения»

Слово и Дело

В ближайшее время Китай планирует провести летные испытания новейшего типа самолетов, который имеет решающее стратегическое и историческое значение. Об этом сообщает журнал Global Times со ссылкой на выступление партийного руководителя китайского летно-испытательного центра при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) Ге Хэпина.

Китай анонсировал испытания нового самолета
Фото: youtubeyoutube

При этом пресс-релиз не раскрывает никаких деталей о предполагаемой новинке. Неизвестны ни тип самолета, ни его характеристики.

Не исключено, что речь идет о перспективном бомбардировщике-невидимке H-20. Об этой машине не известно практически ничего, кроме того, что ведется ее разработка. Предположительно новый бомбардировщик будет выполнен по концепции «летающее крыло», аналогично американскому B-2 Spirit и заменит устаревшие H-6, стоящие на вооружении НОАК.

На мысли о H-20 наталкивает ремарка о «стратегическом и историческом значении» машины. Кроме того, в январе 2021 года облик будущего бомбардировщика мелькнул в вербовочном ролике военно-воздушных сил КНР. Однако в комментарии для Global Times специалист по китайской авиационной промышленности, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что такая точка зрения может оказаться ошибочной.

Он назвал еще двух возможных кандидатов на летные испытания: новый вариант палубного истребителя J-15, приспособленного для старта с помощью катапульты, либо также палубный стелс-истребитель J-15. Оба эти самолета могут встать на вооружение спущенного на воду менее месяца назад авианосца «Фуцзянь», оснащенного электромагнитной катапультой. Корабль, полностью созданный по собственной китайской технологии, имеет как стратегическое, так и историческое значение, которое распространяется и на базирующиеся на нем самолеты.

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