На освобожденной части Харьковской области ввели военное положение

Администрация Харьковской области ввела военное положение на освобожденной территории региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области... введено военное положение», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Также в регионе действует комендантский час. Передвижение граждан с 20.00 и до 6.00 запрещено.
Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.