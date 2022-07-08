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1 час назад

На освобожденной части Харьковской области ввели военное положение

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Администрация Харьковской области ввела военное положение на освобожденной территории региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На освобожденной части Харьковской области ввели военное положение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области... введено военное положение», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также в регионе действует комендантский час. Передвижение граждан с 20.00 и до 6.00 запрещено.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что примерно 20% территории Харьковской области освобождено. По его словам, обстановка в освобожденных районах остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, сохраняется опасность проникновения диверсионных групп.

Армия,В мире,Виталий Ганчев,
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