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25 минут назад

Министр обороны Украины: численность ВСУ превышает 1 млн человек

Газета.Ruиещё 3

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность вооруженных сил страны в более чем 1 млн человек, сообщает РИА "Новости".

На Украине впервые раскрыли численность ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что глава Минобороны Украины впервые озвучил численность ВСУ.

По его словам, в состав ВСУ входят: вооруженные силы Украины - до 700 тыс. человек, национальная полиция - до 100 тыс., нацгвардия - до 90 тыс., пограничники - до 60 тыс. человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Он наградил бойцов и отметил их решительное настроение.

В ДНР сообщили о предотвращенной попытке контрнаступления ВСУ

Также ранее Зеленский заявлял, что западное оружие начинает заметно менять обстановку на поле боя. Он высоко оценил точность оружия, заявив, что оно помогает украинским войскам "наносить очень заметные удары" по российским логистическим объектам, значительно снижая "наступательный потенциал российской армии".

Армия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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