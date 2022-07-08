На Украине впервые раскрыли численность ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность вооруженных сил страны в более чем 1 млн человек, сообщает РИА "Новости".

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Уточняется, что глава Минобороны Украины впервые озвучил численность ВСУ.

По его словам, в состав ВСУ входят: вооруженные силы Украины - до 700 тыс. человек, национальная полиция - до 100 тыс., нацгвардия - до 90 тыс., пограничники - до 60 тыс. человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Он наградил бойцов и отметил их решительное настроение.