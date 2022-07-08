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40 минут назад

На Украине предложили размещать оборонные предприятия в шахтах

ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает в целях безопасности размещать предприятия оборонно-промышленного комплекса под землей, в частности, в соляных шахтах. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Лига новости".

На Украине предложили размещать оборонные предприятия в шахтах
Фото: ReutersReuters

"Я думаю, бизнес должен смотреть прогрессивнее, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, на наши соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту - от грунтового, базальтового слоя", - цитирует Резникова издание.

По его словам, необходимо ориентироваться на опыт Израиля, который имеет множество производств несмотря на угрозу ракетных обстрелов. Параллельно Украине следует развивать системы противовоздушной обороны или закупать их у партнеров, подчеркнул Резников, добавив, что "так, как было раньше, больше не будет".

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже не ждет от западных партнеров предоставления авиации, но все еще рассчитывает получить системы противовоздушной обороны. Он назвал безопасность неба "первым приоритетом".

Армия,В мире,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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