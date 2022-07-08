На Украине предложили размещать оборонные предприятия в шахтах

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает в целях безопасности размещать предприятия оборонно-промышленного комплекса под землей, в частности, в соляных шахтах. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Лига новости".

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"Я думаю, бизнес должен смотреть прогрессивнее, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, на наши соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту - от грунтового, базальтового слоя", - цитирует Резникова издание.

По его словам, необходимо ориентироваться на опыт Израиля, который имеет множество производств несмотря на угрозу ракетных обстрелов. Параллельно Украине следует развивать системы противовоздушной обороны или закупать их у партнеров, подчеркнул Резников, добавив, что "так, как было раньше, больше не будет".