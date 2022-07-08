Нидерланды направили Украине военную помощь на €172 млн

Нидерланды направили Украине продукцию военного назначения на €172 млн. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен, чьи слова приводит в пятницу газета NRC.

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Как отметила министр, "общая сумма направленной военной помощи составляет €172 млн". Однако при этом Олленгрен обратила внимание на то, что Нидерландам "становится все сложнее поставлять средства боевого назначения без последствий для собственной боеготовности и выполнения боевых задач".

Одновременно она заметила, что €172 млн - это учетная стоимость поставленной продукции и для ее замены потребуется "почти в два раза большая" сумма.

По данным газеты, для замены поставленных товаров и техники Министерством финансов Нидерландов будут выделены дополнительные средства. Часть также может быть возмещена ЕС.