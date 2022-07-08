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31 минуту назад

В ДНР сообщили о предотвращенной попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

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Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала сообщил о предотвращённой попытке контрнаступления Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

В ДНР сообщили о предотвращенной попытке контрнаступления ВСУ
Фото: U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidU.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

По его словам, украинские войска в некоторых местах, в том числе в Гуляйполе в Запорожской области, предпринимали попытки перейти в контрнаступление, но им это не удалось.

«Только они начали накапливаться — живая сила, техника, — туда прилетели наши «Ураганы», — цитирует Безсонова ТАСС.

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Он добавил, что больше у ВСУ нет возможности перейти в контрнаступление на этом направлении в ближайшее время.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении в Донбассе двух пусковых установок американских реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Армия,В мире,Даниил Безсонов,Минобороны России,Первый канал,
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