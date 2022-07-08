В США рассказали о недостатке электричества в БТР Stryker

«В подразделении говорили, что у них возникли некоторые проблемы с невозможностью вести бесшумную вахту в течение длительного времени, когда, по сути, "Страйкеры" отключаются и работают от батарей во время ночных операций», — сообщил подполковник Джонатан Джуди.