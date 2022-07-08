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1 час назад

В США рассказали о недостатке электричества в «Страйкерах»

Lenta.ru

Армия США выявила проблему в колесных бронетранспортерах (БТР) Stryker («Страйкер») с новыми средствами связи. В ходе учений недостаток электричества, которое вырабатывал БТР, ограничил работу нового оборудования машины, пишет Defense News.

В США рассказали о недостатке электричества в БТР Stryker
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Военные 2-го кавалерийского полка испытывали комплект оборудования Capability Set ’23 на полигоне Графенвер в Германии. В ходе испытаний выяснилось, что вырабатываемого машиной электричества недостаточно для работы оборудования.

«В подразделении говорили, что у них возникли некоторые проблемы с невозможностью вести бесшумную вахту в течение длительного времени, когда, по сути, "Страйкеры" отключаются и работают от батарей во время ночных операций», — сообщил подполковник Джонатан Джуди.

Capability Set ’23 разработали для подразделений, использующих платформу Stryker. В состав оборудования входят точки доступа к сети, улучшенное оборудование GPS и новые радиостанции для быстрого обмена данными с командными пунктами.

В июне издание Defense News сообщило, что американские военные задумались об активной защите для машин семейства Stryker из-за специальной военной операции на Украине.

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