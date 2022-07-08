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18 минут назад

ВС РФ уничтожили две американские установки комплексов Harpoon

Алиса Селезнёва

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в Одесской области двух установок ракетного комплекса Harpoon, доставленных из Великобритании. Об этом пишет ТАСС.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», - заявил он.

Также в Краматорске были уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 военных ВСУ.

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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал об усилении береговой линии обороны «чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon». Позднее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет помощи Украине входит две системы таких комплексов.

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