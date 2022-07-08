ВС РФ уничтожили две американские установки комплексов Harpoon

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в Одесской области двух установок ракетного комплекса Harpoon, доставленных из Великобритании. Об этом пишет ТАСС.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», - заявил он.

Также в Краматорске были уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 военных ВСУ.