В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
42 минуты назад

В Херсонской области сообщили о предотвращении ПВО РФ удара ВСУ по ГЭС в Новой Каховке

ТАССиещё 7

Работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила серьезные последствия от нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по ГЭС в Новой Каховке, сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Херсонской области

ПВО РФ предотвратили удар по ГЭС в Новой Каховке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области. Противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта", - говорится в сообщении ВГА.

Глава ВГА Владимир Сальдо отметил, что в последнее время исключительно гражданские объекты подвергались ударам ВСУ в Каховском районе. "Все последние прилеты [снарядов], все попадали только в объекты гражданской инфраструктуры. И страдали только гражданские люди", - сказал глава ВГА.

Он добавил, что после одного из последних ракетный ударов ВСУ по Новой Каховке были повреждены 17 жилых домов, переселены 24 семьи, начались работы по восстановлению домов, восстановлены поврежденные в городе дороги.

Армия,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители