Работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила серьезные последствия от нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по ГЭС в Новой Каховке, сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Херсонской области

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"Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области. Противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта", - говорится в сообщении ВГА.

Глава ВГА Владимир Сальдо отметил, что в последнее время исключительно гражданские объекты подвергались ударам ВСУ в Каховском районе. "Все последние прилеты [снарядов], все попадали только в объекты гражданской инфраструктуры. И страдали только гражданские люди", - сказал глава ВГА.